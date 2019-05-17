Новости

Эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив 07:51
Назван фактор, увеличивающий риск появления рака 07:51
Кусто выступил против выпуска косаток в водах бухты Средняя 07:35
В Приморье тигры научились программировать фотоловушки 07:09
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело в связи со смертью ребенка 06:56
В Московском регионе после ночных заморозков потеплеет до +20 06:48
Истребитель F-16 врезался в здание в Калифорнии 06:45
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные 06:35
В Хабаровском крае осудили женщину, пытавшуюся скинуть сына с балкона 06:25
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией 05:55
Посольство РФ предупредило об ответе на новые американские санкции 05:08
В Якутии отца заподозрили в истязании девятилетнего сына 04:38
На Дальнем Востоке составили рейтинг губернаторов 04:37
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей 04:15
В Охотском море корабли ТОФ атаковали "вражескую" субмарину 04:12
Две россиянки пострадали при авианалете в Йемене 03:49
Мэр Нью-Йорка стал участником президентской гонки в США 02:44
Мадуро назвал Трампа преступником из-за запрета полетов в Венесуэлу 02:02
Аллигатор забрался на авиабазу во Флориде 01:35
Кадыров: Все члены "Терека" просят включить их в санкционный список США 16.05.2019
Челси Мэннинг арестована за отказ свидетельствовать против WikiLeaks 16.05.2019
Александр Беглов посетил новый концертный зал в центре Петербурга 16.05.2019
У Дональда Трампа нашли 14 непогашенных кредитов 16.05.2019
Самолет A320 совершил экстренную посадку в Шереметьево 16.05.2019
РФ внесла в СБ ООН резолюцию о необходимости сотрудничества ООН и ОЗХО 16.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
"Почта России" объявила старт весенней декады подписки
"Почта России" объявила старт весенней декады подписки
17.05.2019 07:51
Рубрика: В мире

Эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

Текст: Денис Кабанов

Два ракетных эсминца Военно-морских сил США McFaul и Gonzalez в четверг прошли через Ормузский пролив и достигли Персидского залива. Информацию об этом опубликовал на своем сайте Военно-морской институт США.

В Иране утверждают, что авианосец США испугался зайти в Персидский залив

Ранее командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ контр-адмирал Алиреза Тангсири, комментируя заявления представителей США довести экспорт иранской нефти "до нуля", предупредил, что Иран оставляет за собой право перекрыть стратегический Ормузский пролив, если почувствует угрозу транспортировке своих углеводородов. США после этого призвали Иран обеспечить свободу судоходства и транспортировки энергоресурсов в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

Ормузский пролив соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Его северное побережье принадлежит Ирану, южное - Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана. Через этот участок транспортируется до 20 процентов всего объема мировой нефти.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ предупредило об ответе на новые американские санкции
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные
Истребитель F-16 врезался в здание в Калифорнии
Две россиянки пострадали при авианалете в Йемене
Челси Мэннинг арестована за отказ свидетельствовать против WikiLeaks