Эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

Два ракетных эсминца Военно-морских сил США McFaul и Gonzalez в четверг прошли через Ормузский пролив и достигли Персидского залива. Информацию об этом опубликовал на своем сайте Военно-морской институт США.

Ранее командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ контр-адмирал Алиреза Тангсири, комментируя заявления представителей США довести экспорт иранской нефти "до нуля", предупредил, что Иран оставляет за собой право перекрыть стратегический Ормузский пролив, если почувствует угрозу транспортировке своих углеводородов. США после этого призвали Иран обеспечить свободу судоходства и транспортировки энергоресурсов в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

Ормузский пролив соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Его северное побережье принадлежит Ирану, южное - Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана. Через этот участок транспортируется до 20 процентов всего объема мировой нефти.