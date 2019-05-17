Евросоюз объявил о создании механизма введения санкций за кибератаки

Евросоюз утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки, сообщается на официальной странице совета ЕС.

"ЕС и его государства-члены намерены стать более стойкими и реагировать на кибератаки, - отмечается в сообщении. - 17 мая 2019 года Совет создал механизм, который позволяет ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры для сдерживания и реагирования на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, включая кибератаки на третьи государства или международные организации".

"В частности, этот механизм впервые позволяет ЕС наложить санкции на лица или организации, которые несут ответственность за кибератаки или попытки кибератак, а также тех, кто предоставляет финансовую, техническую или материальную поддержку подобным атакам, - подчеркивают в Совете ЕС. - Санкции могут быть наложены как на физические, так и на юридические лица".

К ограничительным мерам относятся запрет на въезд в ЕС и замораживание финансовых активов для физических и юридических лиц.