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17.05.2019 17:56
Рубрика: Экономика

Федеральный бюджет за январь-апрель исполнен с профицитом

Текст: Евгений Гайва
Профицит федерального бюджета за январь-апрель России составил 2,1 процента, следует из материалов Минфина, размещенных на сайте ведомства.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Доходы бюджета за отчетный период составили 6,359 триллиона рублей. В том числе 2,722 триллиона рублей составили нефтегазовые доходы, 3,637 триллиона рублей - ненефтегазовые.

Фото: iStock
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Из всех доходов 4,166 триллиона рублей администрировала Федеральная налоговая служба, 1,823 триллиона рублей - Федеральная таможенная служба. Прочие федеральные органы администрировали доходы на 369,273 миллиарда рублей.

Расходы федерального бюджета - 5,676 триллиона рублей. Больше всего средств направлено на социальную политику - 1,766 триллиона рублей. Расходы на национальную оборону составили 1,120 триллиона рублей, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 565,841 миллиарда рублей, на национальную экономику - 454,919 миллиарда рублей. Объем средств Фонда национального благосостояния на 1 мая 2019 года в рублевом эквиваленте составил 3,814 триллиона рублей.

При этом ВВП России в первом квартале в натуральном выражении вырос на 0,5 процента в годовом выражении, привел предварительную оценку Росстат. По прогнозам Центробанка, в 2019 году рост ВВП России составит на 1,2-1,7 процента. В свою очередь Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 1,3 процента.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин Бюджет 2018-2020
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