Финал "Игры престолов" покажут на экране размером с четырехэтажный дом

Вслед за показами двух серий на больших экранах двух серий финального сезона "Игры престолов" московских поклонников самого популярного сериала современности ждёт ещё более крупное событие: последнюю серию саги покажут на стадионе.

Демонстрация состоится на столичной "РЖД Арене" 20 мая - сразу после премьеры в Сети.

12 тысяч зрителей увидят шестой эпизод восьмого сезона на огромном экране - высотой с четырёхэтажный дом и общей площадью почти в квадратный километр.

Этому будет предшествовать тематическое световое шоу, над которой работает команда, создававшая инсталляции для чемпионата мира по футболу-2018.

Кроме того, планируется интерактивный перформанс-флэшмоб.

В программе также блюда из Северных земель и Дорна, позирование на Железном троне, подарки и, разумеется, косплееры.

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