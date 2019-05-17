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17.05.2019 15:08
Рубрика: В мире

Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ

Текст: Денис Кабанов
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ). Его слова опубликованы на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"Мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека", - сказал Маас.

Посол Германии в США попыталась защитить Россию от санкций

Глава немецкого МИД также сообщил, что на полях сессии провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "Мы обменялись мнениями об Украине, где нам нужен конструктивный вклад России, и об Иране", - заявил он.

Отношения Москвы и Страсбурга переживают кризис с тех пор, как в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за событий в Крыму и на юго-востоке Украины. В ответ РФ в 2017 году прекратила делать взносы в бюджет организации. Если такая ситуация сохраняется в течение двух лет, то по регламенту комитет министров Совета Европы может поднять вопрос об исключении государства-неплательщика. В свою очередь Москва настаивает на том, что ограничение в правах российских участников незаконно и противоречит принципам Совета Европы.

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