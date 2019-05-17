Новости

Немецкая подлодка зацепила дно у побережья Норвегии 12:41
"Бостон" победил "Каролину" и вышел в финал Кубка Стэнли 12:20
Акция в поддержу детского телефона доверия проходит в России 12:18
"Деривация-ПВО" получила белорусский прицельный комплекс 12:10
В ДНР приняли 2,5 тысячи заявлений на получение паспортов РФ 12:08
Видео: в Москве началось прощание с Сергеем Доренко 12:08
В детском центре Абакана открыли игровую зону с тюремной камерой 12:07
Владимир Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения 12:03
Вышел первый трейлер сериала "Бэтвумен" 11:57
Под Ульяновском 23 человека госпитализированы с кишечной инфекцией 11:55
Лукашенко: Парламентские выборы должны быть честными и справедливыми 11:54
В Краснодаре вынужденно сел летевший из Кипра в Самару Boeing 737 11:52
В Москве женщина бросила ребенка в поликлинике 11:50
В Перми снова затопило арт-объект "Счастье не за горами" 11:47
Рассекречена новая Skoda Octavia 11:45
В Омске срежут все штыри со школьных заборов после несчастного случая 11:43
В Чечне пройдет первая на Северном Кавказе детская регата 11:39
В Саратове преступная группа незаконно обналичила миллиард рублей 11:36
Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта 11:34
В Якутии два человека пострадали при взрыве парового котла 11:30
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского 11:30
В Крыму отменили повышение тарифов на тепло с 1 июля 2019 года 11:29
Пистолет "Удав" получил официальное имя 11:23
Скончался создатель стеклянной пирамиды Лувра 11:18
Спикер Верховной Рады Парубий объявил о развале парламентской коалиции 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 12:10
Рубрика: В мире

Главы МИД СЕ: Все члены организации должны иметь равные права

Текст: Юрий Когалов (Хельсинки)
Все государства-члены Совета Европы должны иметь "равные права при участии в заседаниях Комитета министров СЕ и работе Парламентской ассамблеи". Об этом говорится в распространенном заявлении КМСЕ, заседание которого проходит сегодня в Хельсинки.
Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS
Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS

Главы МИД высказали пожелание, чтобы все члены Совета Европы приняли участие в июньском заседании ПАСЕ, на котором будет выбран новый генеральный секретарь организации, в также судьи Европейского суда по правам человека. Они также подчеркнули, что одним из основных обязательств стран является уплата взносов в бюджет организации.

Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS
Лавров принимает участие в заседании глав МИД Совета Европы

Стоит отметить, что Комитет министров и ПАСЕ являются двумя уставными органами Совета Европы и могут лишь координировать свои действия, выдавая рекомендации друг другу. Однако найденное на заседании решение может помочь вывести организацию из кризиса, к котором она оказалась после лишения российской делегации прав в ПАСЕ и отказа Москвы уплачивать взносы в бюджет СЕ до тех пор, пока эти права не будут восстановлены в полном объеме.

Также министры намерены обсудить роль Совета Европы в разрешении конфликтов и кризисов в Европе, обеспечение долгосрочной эффективности Европейской конвенции о правах человека и сотрудничество между СЕ и Евросоюзом. Завершая встречу глава МИД Финляндии Тимо Сойни передаст председательство в организации Франции, а госсекретарь Франции по европейским делам Амели де Монтшалин расскажет, какие приоритеты ее страна ставит перед собой.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел ряд двусторонних встреч на полях КМСЕ. За закрытыми для журналистов дверями он пообщался со своими коллегами из Германии Хайко Маасом, Бельгии Дидье Рейндерсом и Польши Яцеком Чапутовичем.

В мире Европа Международные организации Совет Европы Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта
Видео: в Москве началось прощание с Сергеем Доренко
Посольство РФ предупредило об ответе на новые американские санкции
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные
Истребитель F-16 врезался в здание в Калифорнии