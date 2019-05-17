Все государства-члены Совета Европы должны иметь "равные права при участии в заседаниях Комитета министров СЕ и работе Парламентской ассамблеи". Об этом говорится в распространенном заявлении КМСЕ, заседание которого проходит сегодня в Хельсинки.

Главы МИД высказали пожелание, чтобы все члены Совета Европы приняли участие в июньском заседании ПАСЕ, на котором будет выбран новый генеральный секретарь организации, в также судьи Европейского суда по правам человека. Они также подчеркнули, что одним из основных обязательств стран является уплата взносов в бюджет организации.

Стоит отметить, что Комитет министров и ПАСЕ являются двумя уставными органами Совета Европы и могут лишь координировать свои действия, выдавая рекомендации друг другу. Однако найденное на заседании решение может помочь вывести организацию из кризиса, к котором она оказалась после лишения российской делегации прав в ПАСЕ и отказа Москвы уплачивать взносы в бюджет СЕ до тех пор, пока эти права не будут восстановлены в полном объеме.

Также министры намерены обсудить роль Совета Европы в разрешении конфликтов и кризисов в Европе, обеспечение долгосрочной эффективности Европейской конвенции о правах человека и сотрудничество между СЕ и Евросоюзом. Завершая встречу глава МИД Финляндии Тимо Сойни передаст председательство в организации Франции, а госсекретарь Франции по европейским делам Амели де Монтшалин расскажет, какие приоритеты ее страна ставит перед собой.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел ряд двусторонних встреч на полях КМСЕ. За закрытыми для журналистов дверями он пообщался со своими коллегами из Германии Хайко Маасом, Бельгии Дидье Рейндерсом и Польши Яцеком Чапутовичем.