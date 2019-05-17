Популярная биодобавка может снизить риск инсульта и болезней сердца

Популярная биодобавка для суставов - глюкозамин - может снизить риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане, пишет ScienceAlert.

Ученые проанализировали около полумиллиона медицинских карт из британского Биобанка. У всех участников исследования на тот момент не было сердечно-сосудистых заболеваний. Их опросили на предмет приема биодобавок - в том числе, глюкозамина. А затем ученые наблюдали за ними в течение семи лет.

Как выяснилось, пациенты, принимающие глюкозамин, реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи учли при этом такие факторы риска как курение, индекс массы тела, рацион и возраст. Вероятность развития инсульта у них снизилась на 9 процентов, ишемической болезни сердца - на 18 процентов. Риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшился на 22 процента. Полностью текст исследования доступен в BMJ.

Потенциальные механизмы влияния глюкозамина на сердечно-сосудистую систему, говорят ученые, пока не раскрыты. Другие исследования показали, что повышение уровня глюкозамина в крови снижает концентрацию С-реактивного белка в плазме крови. Как правило, он является маркером сердечно-сосудистых проблем.

Глюкозамин - это моносахарид, вырабатываемый хрящевой тканью суставов. Обычно он продается без рецепта, как биодобавка. Однако полностью его свойства до сих пор не изучены и в качестве научно обоснованного лечения заболеваний врачи его, как правило, не назначают.