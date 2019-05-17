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17.05.2019 23:25
Рубрика: Культура

Google попытался предсказать победителей "Евровидения" по поисковым запросам

Текст: Александр Алексеев
В Google основывались на интересе пользователей к артистам, вышедшим в Grand-Final. Наш Сергей Лазарев, по мнению компании, займет в Тель-Авиве итоговое третье место.

Самым популярным у пользователей интернета стал участник из Франции Билал Ассани. Не удивительно, ведь Ассани - наиболее оригинальная фигура на конкурсе. С длинными светлыми волосами, подведенным глазами и непривычной манерой держаться перед публикой - эдакий мальчик-девочка, при этом с очень колоритным вокалом, в котором есть и низкие ноты, и очень высокие. Безусловно, такой артист не может не вызвать по крайней мере любопытства аудитории.

Фото: REUTERS/ Amir Cohen
Сергей Лазарев выступит в финале "Евровидения" под пятым номером

А вот проголосует ли она за него в субботу - это все-таки еще большой вопрос, тем более, что букмекеры отдают Ассани только 9-е итоговое место. Второй по рейтингу Google - исландский коллектив Hatari. Тоже, кстати, крайне необычный для "Евровидения". Исландцы исполняют не форматный для конкурса поп-индастриал и кому-то даже напоминают культовую группу Rammstein (по иронии судьбы именно сегодня выпустившей свой новый альбом). Да и поют живописные исландцы о ненависти, смерти и отчаянии - тоже не привычных темах для конкурса (как правило, здесь чаще всего поют именно о любви). И возможно, в данном случае тоже идет речь в первую очередь о любопытстве аудитории... Хотя музыкально эта группа довольно интересна и затейлива.

Но букмекеры считают, что в финале Hatari станут лишь 8-ми. Ну а третий по подсчетам Google - россиянин Сергей Лазарев. И вот здесь, пожалуй, можно говорить именно о внимании к его творчеству. Ведь наш артист отлично спел, его песня очень богата интонационно, да и номера сделан ярко, зрелищно, с применением новых телевизионных и дизайнерских технологий. Не хочешь, а заинтересуешься!

Букмекеры пока ставят нашего артиста лишь на 7-е место, но думается, что в финале он займет намного более высокое. В том числе и благодаря новому вниманию аудитории интернета.

Фото: AFP/ Jack GUEZ
Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения"

Места в первой десятке Google также заняли: …4. Нидерланды 5. Беларусь 6. Кипр 7. Швейцария 8. Италия 9. Сан-Марино 10. Швеция.

Удивительно, что в Top-10 Google не оказалось представителя Азербайджана - Чингиза. Самобытного, темпераментного, певучего и талантливого артиста, кстати, хорошо играющего на гитаре. Хотя букмекеры предрекают ему довольно престижное 5-е.

Конечно, мы верим в победу Сергея Лазарева: в Тель-Авиве он выступает очень достойно. А попутно, наверняка, будем переживать и за артистов из стран бывшего СССР, тоже пробившихся в финал: Азербайджана, Беларуси и Эстонии...

Кстати

Финал 64-го "Евровидения" состоится на арене Expo Tel-Aviv уже в субботу, 18 мая.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение"-2019 Музыка с Александром Алексеевым
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