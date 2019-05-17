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17.05.2019 17:41
Рубрика: Общество
Проект: РГ-Медиа

Как уберечься от укуса клеща: 6 главных правил

Текст: Рамиля Туктарова

Около 11 тыс. москвичей уже сделаны прививки против клещевого энцефалита в этом сезоне, сообщили недавно в Роспотребнадзоре по Москве.

По счастью, случаев вирусного клещевого энцефалита, равно как и случаев клещевого боррелиоза среди жителей столицы в текущем сезоне не зарегистрировано.

Тем не менее расслабляться не стоит. Только за вторую майскую неделю в столичные клиники обратились более 1,4 тыс. человек после укусов клещей, рассказали в Роспотребнадзоре.

Не секрет, что паразиты активизируются с наступлением тепла. Период их активности - с конца марта по октябрь. Клеща можно "подцепить" не только за городом, но и гуляя в городском парке. Излюбленные места "охоты" членистоногих - обочины тропинок с невысокой травой и зарослями кустарников. Наиболее активны клещи в утренние и вечерние часы, а вот солнечные лучи они очень не любят. Присасываются либо сразу, либо ищут на теле открытые участки с тонкой кожей.

Главные правила защиты от клещей

Фото: depositphotos.com
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Отправляясь в лес или парк на прогулку, одевайтесь в одежду светлых тонов - так прицепившийся клещ будет виднее, чем на темной.

Можно заранее обработать одежду специальными средствами против иксодовых клещей. Также существуют защитные спреи и крема, которые наносят на кожу.

Брюки лучше заправлять в сапоги или носки с плотной резинкой, а рубашку (или свитер) - в брюки.

Рукава должны плотно прилегать к коже рук. На голову лучше накинуть капюшон, плотно пришитый к куртке, кепку или косынку.

Находясь в лесу, старайтесь почаще проводить осмотры одежды. После возвращения домой снимите одежду и тщательно осмотрите ее и себя.

Если делаете стоянку в лесу, лучше выбрать для этих целей сосновый. В таком обычно нет травы, с которой клещ может прицепиться к человеку.

Если укус паразита все-таки произошел, ни в коем случае не отрывайте его. Для начала обработайте место укуса спиртом.

Сделав петлю из нитки, поместите ее между "головкой" и телом клеща и затяните. Одновременно натягивая и закручивая нить, не делая резких движений, удалите кровососа.

Но если есть возможность, лучше всего сделать это в травмпункте, поскольку существует риск того, что частички клеща, оставшиеся под кожей, могут стать причиной воспалительных процессов.

Не поленитесь, отнесите клеща в лабораторию для микроскопической диагностики на энцефалит и боррелиоз.

В  ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" открыт пункт по приему и исследованию клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций.

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