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Рубрика: Спорт

Проверка на гибкость

Гимнастки Аверины приехали на ЧЕ за медалями
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 105(7863)
В Баку стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике, главными звездами которого станут титулованные российские спортсменки Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова.

Взрослые гимнастки разыграют медали в личном многоборье. В каждом виде (мяче, обруче, ленте и булавах) можно будет заявить только по две гимнастки от страны. Так что конкуренция будет серьезной не только между россиянками. В борьбу за "золото" могут вмешаться и другие "художницы". Ведь на этапах Кубка мира наши девочки уже уступали первенство в упражнениях с отдельными предметами.

Гимнастку Марию Филатову включили в Зал славы

В Баку также выступают юниорки-групповички. Наша сборная выиграла квалификацию в упражнении с пятью обручами, опередив команды Белоруссии и Италии.

Президент ВФХГ и главный тренер сборной России Ирина Винер отметила прекрасную организацию турнира и пообещала, что первый юниорский ЧМ пройдет в Москве в июле на таком же высоком уровне.

Спорт Виды спорта Гимнастика
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