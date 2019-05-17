Лавров: США грубо нарушают договор о нераспространении ядерного оружия

Имея ядерное оружие на территории неядерных государств и обучая обращению с им военных этих стран, США грубо нарушают договор о нераспространении. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов на полях сессии Комитета министров Совета Европы, проходящей в Хельсинки.

"В Европе на территории пяти неядерных государств находится американское ядерное оружие. В рамках так называемой совместной деятельности НАТО проводится обучение военнослужащих неядерных государств методам обращения с ядерным оружием. Это прямое, грубейшее нарушение договора о нераспространении ядерного оружия", - отметил Лавров, добавив, что Россия постоянно говорит об этом.

Он также обратил внимание, что США уже ведут разработки ракет средней и меньшей дальности, и Россия, как отмечал президент Владимир Путин, готова ответить зеркально. "Но мы не будем создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства. Вот в этом заключается наша позиция", - подчеркнул Лавров.

"Никто в Европе не хочет повторения той истории, которая послужила причиной подписания этого договора", - заключил министр, напомнив, таким образом о гонке вооружений, которую вели США и СССР в 1970-1980-х годах.