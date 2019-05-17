Лукашенко: Парламентские выборы должны быть честными и справедливыми

Выборы в белорусский парламент - Палату представителей и Совет Республики, которые состоятся в ноябре текущего года, должны быть честными и справедливыми, заявил 17 мая Александр Лукашенко, не уточняя пока дату их проведения. Президент провел совещание по их организации, на котором акцентировал внимание собравшихся, что избирательная кампания, предусмотренная законодательством‚ "должна начаться уже в августе".

Глава государства предложил обсудить ряд вопросов, связанных с предстоящими выборами, а также рассмотреть готовность местных органов власти к их проведению. По его словам, надо предварительно решить все организационные вопросы, чтобы обеспечить все условия для свободного волеизъявления белорусского народа. Требования к проведению избирательной кампании, подчеркнул Лукашенко, неизменны. Выборы, по его словам, "должны быть честными, справедливыми, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности".

Избирательный кодекс в преддверии данной кампании, напомнил Лукашенко, не менялся, и особо отметил, что выборы - исключительно внутреннее дело республики. Залог их успеха, считает он, - "слаженная командная работа с высокой личной ответственностью каждого из тех, кто будет работать в комиссиях снизу доверху, за порученное дело".

Несмотря на то, что основная организационная нагрузка при подготовке мероприятия ляжет на Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов, "дирижерами в этом многогранном и многоголосном оркестре" президент назвал местные органы власти.

Именно местной власти, отметил он, предстоит сформировать избирательные комиссии и сделать это в соответствии с законодательством: "демократично, открыто, с широким участием конструктивных общественных организаций, которые составляют основу гражданского общества".

Лукашенко в очередной раз дал понять, что выборы - это экзамен для действующей власти, в первую очередь на местном уровне. Именно на исполнительной вертикали лежит особая ответственность за политические и экономические процессы в регионах в период электоральной кампании. "Ставьте задачи, мобилизуйте людей, не откладывая решение вопросов на осень", - обратился президент к участникам совещания.

Депутатский корпус, убежден он, должны представлять эксперты в различных областях, профессионалы с государственным мышлением, высокообразованные представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, юристы, научные работники, известные в регионах предприниматели, политики и общественные деятели.

Дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами должен стать, по его словам, и парламент страны. При этом все они должны разделять главные принципы: "независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа", - сказал оратор.

Только тем парламентариям, кто выполнил все свои предвыборные обещания, уточнил свою позицию белорусский лидер, "смог наладить действенную связь с избирателями, пользуется у них реальной поддержкой и доверием, будет место в новом составе высшего представительного органа власти".