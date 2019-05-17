Матвиенко о решении Совета Европы: Справедливость восторжествовала

Говорить о возвращении России в ПАСЕ еще рано, но сегодняшнее решение Комитета министров Совета Европы - важный шаг в этом направлении, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, в пятницу Комитет министров Совета Европы заявил, что все государства-члены Совета Европы должны иметь "равные права при участии в заседаниях Комитета министров СЕ и работе Парламентской ассамблеи". Главы МИД высказали пожелание, чтобы все члены Совета Европы, включая Россию, приняли участие в июньском заседании ПАСЕ, на котором будет выбран новый генеральный секретарь организации, в также судьи Европейского суда по правам человека.

"Это важное, хорошее, коллективное решение высокого органа Совета Европы о необходимости обеспечения равных условий участия всех делегаций как в КМСЕ, так и в ПАСЕ", - сказала она.

Говорить о возвращении России в ПАСЕ пока рано, продолжила спикер. Это решение будет принимать межведомственная комиссия с учетом внесения изменений в регламент ПАСЕ. "Когда такое решение будет принято, безусловно, МИД о нем объявит", - отметила спикер.

"В любом случае - справедливость восторжествовала, теперь уже даже такое детективное решение КМСЕ говорит о том, что никакой дискриминации национальных делегаций по субъективным, политическим и иным причинам быть не должно", - считает Валентина Матвиенко.

Глава Совфеда особо подчеркнула, что отказ от работы в ПАСЕ был вынужденным шагом Москвы, при этом российские парламенатрии всегда были готовы вернуться при условии равного отношения ко всем национальным делегациям.

"Сейчас процесс пошел в этом направлении", - заключила она.