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17.05.2019 18:08
Рубрика: Экономика

Матвиенко: Санкции США не остановят "Северный поток-2" и "Турецкий поток"

Текст: Галина Мисливская (Стамбул)

Проекты российских газопроводов носят необратимый характер, никакие новые американские санкции их не остановят, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, сенаторы США разработали документ, предусматривающий применение санкций против компаний, участвующих в строительстве российских трубопроводов. В частности, речь идет о газопроводе "Северный поток-2". Лицам, которые сдают в наем суда, участвующие в строительстве "Северного потока -2", закроют въезд в Соединенные Штаты. Также их активы будет заморожены.

Фото: EPA
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"Что касается "Турецкого потока", его подводная часть уже завершена, есть четкое понимание, что 31 декабря, как и планировалось, до конца этого года, российский газ поступит турецким потребителям", - сказала глава Совфеда, отвечая на вопрос "РГ".

Процесс строительства газопровода "Северный поток-2", по словам спикера, "также уже обрел необратимый характер", он реализован уже более чем наполовину. Это международный экономический проект, в котором участвуют страны Европы и много европейских компаний.

"Поэтому никакого влияния такого рода законопроекты оказать не могут, европейские государства поддерживают этот проект, они в нем заинтересованы не меньше, чем Россия", - сказала Матвиенко.

"Я уверена, что остановить никакими законами этот проект уже невозможно, он будет завершен и обязательства всех сторон будут исполнены", - заключила она.

Экономика Отрасли Нефть и газ Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Турецкий поток" Российско-турецкие отношения Газопровод "Северный поток-2"
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