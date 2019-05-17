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Рубрика: В мире

Мэр Нью-Йорка стал участником президентской гонки в США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о своем выдвижении на пост президента США. Градоначальник Большого Яблока стал 24-м кандидатом от Демократической партии.

Между тем нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал де Блазио худшим мэром страны. По словам хозяина Белого дома, жители города ненавидят его. Он подверг критике его политику в сфере миграции и окружающей среды. "Группа демократов пополнится еще одним красавцем", - написал в Twitter Трамп о де Блазио. "Если вам нравятся высокие налоги и преступность, он - ваш кандидат", - резюмирует глава государства.

Фото: AP Photo/David Goldman
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Политик уже запустил кампанию под лозунгом "Трудящиеся прежде всего", передает NBC. "Пришло время поставить на первое место интересы работающих людей", - заявил 57-летний градоначальник Нью-Йорка.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и действующий президент Дональд Трамп намерен баллотироваться на второй срок.

Съезд демократической партии, на котором будет выбран кандидат на выборах президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки, штат Висконсин.

В мире США Дональд Трамп
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