Международной экспедиции на Северный полюс Icewalk исполнилось 30 лет

Icewalk в переводе с английского - ледовая прогулка. Это когда идут зимой на озеро или реку подурачится да покататься на коньках. Ровно 30 лет назад состоялась не совсем обычная "прогулка". 8 отважных путешественников из 7 стран пошли к Северному полюсу.

Участникам экспедиции понадобилось 56 дней, чтобы достичь купола Земли. Может, это и не рекорд, но если вспомнить, что СССР тогда считался "империей зла", а в команду был включен врач Михаил Малахов, то как знать…

"Ледовую прогулку" придумала мама известного путешественника Роберта Свона почтенная миссис Маргарет (ей сейчас 103 года).

- А что, Роби, бери ребят и вперед на Полюс! Русские же смогли (имеется в виду первая в мире лыжная экспедиция Дмитрия Шпаро).

Три года Роберт собирал 2 миллиона долларов и команду для экспедиции. Люди, конечно, важнее, но без денег так и останешься сидеть возле карты в своем Барнард Касле на Севере Англии. И только в 1989-м году представители Австралии, Америки, Англии, Канады, СССР и Японии стартовали с мыса Коламбия (Баффинова Земля) на макушку мира.

Сегодня Роберт в Москве. Мы сидим в кафе. По правую руку австралийский участник Руперт Саммерсон с супругой Жанетт. Слева Герой России Михаил Малахов. Все, кто смог, решили отметить юбилей в России. Главные торжества пройдут в Рязани - родине Героя России Малахова.

- Для меня было очень важно в этой экспедиции объединить людей из разных стран, чтобы показать всему миру, что разрядка возможна. И еще, конечно, поднять проблемы экологии. Только совместными усилиями всех стран мы сможем сохранить мир таким, коков он был, - говорит Роберт.

От себя добавлю, что это была самая "международная экспедиция" в истории покорения Севера, да еще под флагом ООН. Экспедицию поддерживали не только канадские студенты, но и ребята из 15 стран, в том числе два человека из Рязани и Алма-Аты. Это был реальный старт народной дипломатии. Ее участники впоследствии явились инициаторами совместных международных проектов в области экологии, образования, медицины, спорта,

На Руперте Саммерсоне сногсшибательный галстук. Белые медведи и айсберги на шелковом поле. Такой в магазине не купишь.

- Это подарок знаменитого путешественника Джереми Морриса. Он вместе со Своном штурмовал Южный полюс по следам Роберта Скотта. Отличный парень. И галстук прекрасный. Подумать только, ему 30 лет, а он как новый! Но я одеваю его только по торжественным дням. Сегодня именно такой случай, - говорит Руперт.

Когда Руперт отправлялся на Северный полюс его дочке Барни было всего 2 месяца. Жанетт взяла ее в люлечке на Землю Баффина, чтобы проводить папу.

- Меня поразило больше всего, - говорит Михаил Малахов, - как такую малютку родители повезли на край земли. И только для того, чтобы проводить папу в долгий путь…

Малахов - крестный папа другого дитя экспедиции. Дочь Роберта Свона Изабелла была зачата в палатке на льду Северного Ледовитого океана. Михаил был выбран из многих претендентов и полетел на церемонию в Барнард Касл.

Пишешь об этом всем и кажется, что это была действительно увеселительная прогулка. А я вспоминаю свой крохотный поход в 110 километров (длина одного градуса земной широты у полюса) и до сих пор бросает в жар. Колючая поземка, ветер, как мы его прозвали "мордодуй", установка непослушной палатки, долгое кипячение воды на примусе, сон в обнимку с карабином (а вдруг медведь?), рассчитанный по часам паек и кругом белое безмолвие. Мне даже стали сниться такие яркие сны, что позавидовал бы сам Дисней!

- Как вам Москва спустя 30 лет?

- Это другой город. Если бы не Красная площадь, то я не узнал бы, - признается Руперт.

- Мне больше всего понравилась ваша сирень, - улыбается Жанетт. - Я увезу веточку в Австралию.

- Но наша поездка все же не для любования, - строго говорит Роберт Свон. - Сейчас про Россию говорят черт-те что! Мы хотим растопить лед, который в последнее время налип на реях нашего общего корабля. Россия - отличная цивилизованная страна, а с русскими парнями я готов идти хоть на Северный, хоть на Южный полюс. Земля-то у нас одна. Ее надо беречь.

Кстати, Роберт Свон собрал по всему миру 4 миллиона долларов для очистки от мусора нашу антарктическую станцию Белинсгаузен. А то по международным нормам ее должны были закрыть. Для справки: весь бюджет российской экспедиции всего 8 миллионов долларов. Думаю, что более патриотического поступка в Антарктиде не встретишь. Да что там в Антарктиде - в России.