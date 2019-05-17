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Текст:  Игорь Зубков
12:11 17.05.2019

Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку

Минфин вводит упрощенный порядок получения многодетными семьями 450 тысяч рублей из бюджета на погашение ипотеки.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Согласно опубликованному ведомством проекту постановления правительства, заемщикам следует обращаться в банк, предоставивший ипотеку, с документами, которые подтверждают право на участие в программе.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Банк, в свою очередь, направляет эти документы в "ДОМ.РФ", там они проходят проверку, после чего "ДОМ.РФ" принимает решение о выдаче либо об отказе в направлении средств на погашение кредита. В первом случае он переводит 450 тысяч рублей (а если фактический остаток суммы кредита меньше, то в размере этого остатка) в банк в счет погашения ипотеки. "ДОМ.РФ" будет получать на эти цели специальные субсидии из казны.

Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей. Этот новый механизм поддержки правительство разрабатывает по поручению президента. На его реализацию в 2019 году правительство решило выделить из своего резервного фонда 15 миллиардов рублей.

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