Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку

Минфин вводит упрощенный порядок получения многодетными семьями 450 тысяч рублей из бюджета на погашение ипотеки.

Согласно опубликованному ведомством проекту постановления правительства, заемщикам следует обращаться в банк, предоставивший ипотеку, с документами, которые подтверждают право на участие в программе.

Банк, в свою очередь, направляет эти документы в "ДОМ.РФ", там они проходят проверку, после чего "ДОМ.РФ" принимает решение о выдаче либо об отказе в направлении средств на погашение кредита. В первом случае он переводит 450 тысяч рублей (а если фактический остаток суммы кредита меньше, то в размере этого остатка) в банк в счет погашения ипотеки. "ДОМ.РФ" будет получать на эти цели специальные субсидии из казны.

Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей. Этот новый механизм поддержки правительство разрабатывает по поручению президента. На его реализацию в 2019 году правительство решило выделить из своего резервного фонда 15 миллиардов рублей.