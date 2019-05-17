Минюст проработает вопрос об отказе от клеток в судах

Сегодня министр юстиции Александр Коновалов сообщил на брифинге в Санкт-Петербурге, что ведомство обсуждает вопрос об отказе от клеток и стеклянных кабинок в судах. Правда, окончательное решение еще не принято.

"Обсуждается два возможных варианта, которые должны быть должным образом оценены, - рассказал Александр Коновалов. - Какой-то из них будет выбран. Вариант либо полностью отказаться от ограждений вообще, либо использовать светопроницаемые ограждения из пластика или стекла, чтобы сохранить определённый уровень безопасности, но при этом не унижать человеческое достоинство".

Как передает "Интерфакс", второй вариант министр назвал неплохим. Однако вполне возможно, что будет решено вообще отказаться от ограждений в залах суда.

Напомним, что еще в прошлом году в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий запрет на использование клеток и так называемых "аквариумов" - стеклянных кабин - в залах суда.

Инициативу горячо поддержало адвокатское сообщество. А в феврале нынешнего года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину еще раз проработать вопрос о введении запрета на использование в залах судов стеклянных кабин и клеток для подсудимых.