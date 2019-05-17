Минск: Чем будет занят третий трудовой семестр молодежи

Белорусскую молодежь в студенческих спецовках можно будет встретить этим летом на самых увлекательных объектах, ведь 2019 объявлен в РБ Годом студенческих отрядов. Во-первых, без них нельзя будет представить в конце июня триумф континентальных спортивных баталий. А во-вторых, третья линия столичной подземки тоже объявлена в этом году городской молодежной стройкой.

Старт третьего трудового семестра, информирует БЕЛТА, состоялся 17 мая на строительной площадке станции метрополитена "Юбилейная", где и был поднят флаг городского штаба, а его бойцам были вручены памятные путевки. Здесь, пояснили руководители студенческого движения, будет трудиться сводный строительный отряд Союзного государства. У 120 юношей и девушек из вузов Минска и Москвы впереди азартные трудовых будни: им предстоит выполнять, в том числе, земляные и даже бетонные работы, уточнили в студенческом штабе.

В минувшем году в студенческих буднях участвовало более 3,5 тысячи будущих специалистов, напомнил первый секретарь городской молодежной организации БРСМ Сергей Клишевич. И в этом году, по его словам, уже заключено более 120 договоров на трудоустройство двух тысяч добровольцев.

Например, в 6-й городской клинической больнице будет работать специализированный медицинский отряд. Студенты будут задействованы и на крупнейших предприятиях страны, включая строящуюся в Островце атомную электростанцию.

Семь молодежных бригад из ведущих вузов столицы вольются в ряды волонтеров на II Европейских играх. А всего этой весной в ходе промоакции "Выбираем студотряд" заявки для участия в третьем семестре подали более четырех тысяч учащиеся минских учреждений образования. Кстати, на излете лета начнут функционировать и аграрные бригады молодежи, уточнил Сергей Клишевич.