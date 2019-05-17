Можно ли сделать баню в собственной машине?

В районе Ростокино на совершенно обычной стоянке мы нашли самый необычный автомобиль в Москве. Армейский "ГАЗ"-66 с настоящей баней на борту. Переделать "шишарик" (как грузовик кличут солдаты) в парилку на колесах придумал местный житель Виталий Салтыков. "Всего семь минут на растопку - и ты уже в Ташкенте!" - говорит народный умелец.

На борт автопарилки ведет небольшая лестница. Сразу попадаешь в уютный предбанник. Помимо столика и раздевалки тут еще есть душ. Сама банька - чуть дальше. Такое ощущение, что тут человек семь спокойно здесь разместятся. "Да-а-а, брат, как доделаешь, мы придем! Сколько денег брать будешь?" - уже интересуются работяги из местного "Жилищника". Тарифы еще в разработке, как и сама автобаня. Но ориентировочно, прикидывает Виталий, один сеанс можно оценить в 2,5 тысячи рублей с компании в час. "Ну, это мы потя-я-янем", - радуются дворники.

А один отставной генерал, тоже из местных, автобаньку из "шишарика" уже захотел перевезти к себе. "У меня сваты обожают попариться! Вот доделаешь - и я куплю!" - не скрывает наступательных планов военачальник. Говорит, миллион даст. "Ну вот, - говорит Виталий, - в крайнем случае есть, кому продать!". Но пока и самому пригодится.

Впервые об автобане Виталий задумался, когда отдыхал у себя на даче в подмосковном Жостово. Там есть прекрасный пруд, где одно время добывали кварцевый песок. Естественно, на берегах водоема - полно компаний отдыхающих. И многие вслух озвучивают свою главную мечту. Вот, мол, все здесь хорошо, да только баньки не хватает! И Виталий призадумался. Можно, конечно, ее рядом с прудом выстроить. Но как-то банально это, да и вдруг испортят вандалы, пока уедешь... А что если возить баню с собой? И возить, куда попросят?

В одной из воинских частей Виталий присмотрел "законсервированную" машину. Это был надежный армейский грузовик, который довольно давно никуда не выезжал. "У него пробег был всего 600 километров", - вспоминает мастер-автолюбитель. Правда, двигатель, несмотря на это, оказался убит. Скорее всего, масла было мало, а водитель внимания не обратил. Но это для народного умельца - пустяки.

Дальше приобрел военный КУНГ - универсальный армейский кузов. Когда-то в нем возили стратегическое и дорогостоящее оборудование. А теперь вот - баня из натурального дерева. Для Виталия, хотя он и многое умеет, банное строительство стало абсолютно новым делом. Многое спрашивал у знакомых, лазил в интернете. Нашел хороших продавцов дерева. Но его постоянно не хватало - только-только обшил стены, как понадобился материал еще и на сиденья! Но сейчас основные трудности позади. Работает немецкая печка, приемник для дров стоит на улице. Виталий уже делал пробные "топки" - для этого достаточно сухих деревяшек, которые можно отыскать в своем дворе. Сейчас отделочные работы - на финише. Вот-вот по поводу вариантов для отдыха можно будет не париться!