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17.05.2019 17:12
Рубрика: Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Текст: Данила Жиляев
Знаменитая немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер приняла решение завершить карьеру. Об этом 25-летняя спортсменка сообщила в своем Facebook.
Фото: AP Photo/Gregorio Borgia Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Фото: AP Photo/Gregorio Borgia

"После невероятно тяжелого сезона, полного взлета и падений, я больше не чувствую страсти, нужной для соревнований. Потому после долгих раздумий я решила завершить карьеру в биатлоне, - написала она. - С самого детства я посвятила себя биатлону, пережила множество напряженных моментов, встретила замечательных единомышленников, без которых все это было бы невозможно. Я благодарна годам, которые я провела в этом спорте - они сделали меня тем, кто я есть. Но чтобы идти навстречу новым свершениям, мне нужно закрыть эту главу".

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В текущем сезоне Дальмайер пропустила ряд стартов из-за травмы и стала лишь 12-й в общем зачете Кубка мира. А на чемпионате мира в Эстерсунде она выиграла "бронзу" в спринте и в пасьюте. Для кого-то это было неплохим результатом, но вряд ли так считала Дальмайер, являющейся семикратной чемпионкой мира и единственной в истории биатлонисткой, выигравшей пять золотых медалей на одном мировом первенстве.

Также Лаура, напомним, дважды победила на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, став лучшей в спринте и гонке преследования. Помимо этого, на тех Играх она выиграла "бронзу" в индивидуальной гонке.

Спорт Биатлон
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