Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

"После невероятно тяжелого сезона, полного взлета и падений, я больше не чувствую страсти, нужной для соревнований. Потому после долгих раздумий я решила завершить карьеру в биатлоне, - написала она. - С самого детства я посвятила себя биатлону, пережила множество напряженных моментов, встретила замечательных единомышленников, без которых все это было бы невозможно. Я благодарна годам, которые я провела в этом спорте - они сделали меня тем, кто я есть. Но чтобы идти навстречу новым свершениям, мне нужно закрыть эту главу".

В текущем сезоне Дальмайер пропустила ряд стартов из-за травмы и стала лишь 12-й в общем зачете Кубка мира. А на чемпионате мира в Эстерсунде она выиграла "бронзу" в спринте и в пасьюте. Для кого-то это было неплохим результатом, но вряд ли так считала Дальмайер, являющейся семикратной чемпионкой мира и единственной в истории биатлонисткой, выигравшей пять золотых медалей на одном мировом первенстве.

Также Лаура, напомним, дважды победила на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, став лучшей в спринте и гонке преследования. Помимо этого, на тех Играх она выиграла "бронзу" в индивидуальной гонке.