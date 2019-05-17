ВОЗ: миллионы новорожденных подвергаются риску хронических болезней

Масса тела при рождении считается показателем здоровья населения. Но многие дети планеты рождаются с недостаточным весом. В 2015 году около 20,5 млн детей во всем мире весили менее 2,5 кг на момент их рождения. Проблема низкого веса у новорожденных существует в странах Европы, Северной Америки, в Австралии и Новой Зеландии.

По оценкам ученых ВОЗ, Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), это почти 15% новорожденных. В 2000 году было 17,4% - этот показатель сократился незначительно.

В планах ВОЗ - сократить количество новорожденных с недостаточным весом с 2012 по 2025 год на 30%. Для достижения этой цели число критических родов должно было бы падать на 2,74%, считают авторы журнала The Lancet Global Health.

Пока что ежегодное снижение составляет всего 1,23%. Особенно сложная ситуация в Южной Азии: в 2015 году количество детей с низким весом там было 26,4%. В странах Африки к югу от Сахары - 14%.

Даже в развитых странах таких детей много, например, в США их 8%, в Великобритании - 7%. различия огромны. Меньше всего Швеции - только 2,4% рождаются с низким весом.

На постсоветском пространстве ситуация, по данным доклада ООН, весьма обнадеживающая. Так, в России с низким весом рождается лишь 5,8% детей, на Украине - 5,6%, в Беларуси - 5,1%, в Казахстане - 5,4%, в Туркменистане - 4,9%.

Исследование провели в 148 странах мира среди десятков миллионов новорожденных. При этом в 47 странах эксперты не смогли получить доступ ко всем необходимым данным. Авторы отчета отмечают, что "в системах данных отсутствуют свидетельства о трети младенцев, а также о тех, кто умер сразу после рождения".

По данным исследования, ежегодно в мире умирает 2,5 млн младенцев, 80% из них - дети, рожденные с низким весом. Малыши, которым удается выжить, подвержены высокому риску различных заболеваний, в том числе хронических.