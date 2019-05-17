Одного из крупнейших производителей уличили в выпуске каши с ГМО

Одна из крупнейших транснациональных корпораций - компания Nestle производила кашу с незарегистрированными на территории России генетически модифицированными компонентами, сообщили в Роспотребнадзоре. В частности, в овсяной каше "Ассорти для гурманов" Nestle Быстров" была выявлена генетически модифицированная папайя.

Как следует из сообщения Роспотребнадзора, поставляла эти фрукты зарегистрированная в Китае кампания. Поскольку производство и оборот пищевой продукции с ГМО без регистрации в России не допускается, Роспотребнадзор изымает кашу из оборота.

Позже в российском подразделении корпорации - "Нестле Россия" сообщили, что незамедлительно прекратили производство продукта.

Также было заблокировано сырье папайи на складах и прекращена отгрузка в торговлю готового продукта, передает RNS.