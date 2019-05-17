Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта

Срок сдачи газопровода "Северный поток-2" может быть сдвинут с конца этого года на вторую половину следующего. Об этом говорится в сопроводительном докладе оператора проекта Nord Stream 2 AG к заявке на третий вариант маршрута прокладки трубы в датских водах. Документ опубликован на сайте Датского энергетического агентства (ДЭА).

В нем уточняется, что если разрешение на строительство трубы в датских водах ДЭА выдаст в течение четвертого квартала 2019 года, то с учетом всех необходимых согласований, обсуждений и коррекций ввод в эксплуатацию произойдет самое позднее в середине третьего квартала 2020 года.

В середине апреля ДЭА сообщало, что зарегистрировало заявку оператора проекта на рассмотрение третьего варианта маршрута трубопровода (агентство фактически вынудило Nord Stream 2 AG это сделать, не дав ответа на две предыдущие заявки). При этом датчане тогда не могли назвать точные сроки, когда смогут одобрить маршрут.

По текущему графику "Северный поток-2" строится без задержек: 15 мая "Газпром" сообщил, что по дну Балтийского моря проложено 1249 километров газопровода в двухниточном исполнении, то есть более половины протяженности. Ввод газопровода в эксплуатацию изначально запланирован на конец 2019 года, при этом, по экспертным оценкам, на полную мощность газопровод в любом случае заработает ближе к 2021 году.