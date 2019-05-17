Открыто дело о запрете выезда с Украины Порошенко, Гройсмана и Парубия

Окружной административный суд Киева открыл производство в отношении Петра Порошенко и 180 должностных лиц Украины о запрете для них выезда с территории страны после проведения парламентских и президентских выборов.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда с территории Украины топ-чиновников", - говорится в сообщении суда от 17 мая.

Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного суда и члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Всего 180 третьих лиц.

Кроме того, как следует из заявления, истец просит суд признать противоправными "бездействие Национальной полиции Украины в областях обеспечения защиты нацбезопасности и противодействия организованной преступности, среди лиц, занимающих политические должности". Истец просит признать противоправным и бездействие СБУ, "которая не предприняла все меры для обеспечения защиты национальной безопасности от организованной преступности".

Отмечается, что суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Издание "Украинская правда" отмечает, что ранее суд открыл производство по иску Александра Дубинского, который также просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.

Всего в суд поступило три иска с требованием ограничить возможность для топ-чиновников выезжать за границу: от Давида Жвании, Дубинского и еще одного истца, имя которого не называется.