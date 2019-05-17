Партия "Народный фронт" решила выйти из коалиции в Раде

Украинская партия "Народный фронт" приняла сегодня на заседании фракции решение о выходе из парламентской коалиции, сообщает издание "Страна.ua".

По информации портала, решение поддержали все члены фракции.

"Закончилось заседание фракции, решение было принято единогласно. Глава фракции Бурбак должен сделать заявление с трибуны и после этого мы будем иметь все юридические основания для выхода из коалиции и дальше по процедуре", - приводит издание слова члена партии Игоря Лапина.

Выход "Народного фронта" из коалиции даст возможность спикеру Андрею Парубию начать отсчет 30 дней, на протяжении которых в Раде должно быть сформировано новое большинство, отмечает портал. Если этого не случится, то парламент может быть распущен.