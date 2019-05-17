Появилось видео катастрофы истребителя F-16

Момент крушения истребителя ВВС США F-16 в Калифорнии. Видео: Крылья войны pic.twitter.com/Nhnl0hmXnF — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 17 мая 2019 г.

В Сети появились два видео с места катастрофы истребителя ВВС США F-16 Fighting Falcon в Калифорнии. На первом запечатлен момент падения самолета на крышу склада. Второй снят внутри ангара, на который рухнул самолет.

Напомним, авария произошла в 15.45 по Тихоокеанскому времени (01.45 мск). По предварительным данным, во время посадки у истребителя отказала гидросистема, пилот получил приказ катапультироваться. Он приземлился на взлетно-посадочную полосу авиабазы, а самолет врезался в крышу ангара, стоящего в нескольких десятках метров от нее.

Летчик доставлен в госпиталь, на земле пострадавших нет.