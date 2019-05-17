Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

На сайте президента Украины опубликован указ о мерах по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.

Действующий президент Петр Порошенко поручил создать организационный комитет, который в двухдневный срок должен утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией, назначенной на 20 мая.

"Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины", - отмечается в тексте документа.

Министерству внутренних дел поручено усилить охрану общественного порядка во время подготовки и проведения инаугурации, кабмину и государственному управлению делами профинансировать ее.

По итогам второго тура выборов президента Украины, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский. Он набрал 73,22 процента голосов. За его соперника Петра Порошенко проголосовали 24,45 процента избирателей. Общая явка во втором туре составила 61,37 процента.