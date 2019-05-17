Посылку с AliExpress можно будет получить в супермаркете

Крупный российский ритейлер X5 Retail Group и маркетплейс AliExpress договорились о сотрудничестве, в рамках которого приобретенные на китайской торговой площадке покупки будут доставляться в супермаркеты "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка".

Как сообщает ТАСС, заказы будут доставляться в постаматы и пункты выдачи заказов уже в июне. Ритейлер также намерен развивать сотрудничество и с другими маркетплейсами.

Ранее X5 Retail Group договорился о сотрудничестве с российской площадкой Ozon.ru. До конца года компании намерены открыть в супермаркетах более двух тысяч постаматов и двух тысяч пунктов выдачи заказов.