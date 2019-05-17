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Рубрика: Общество

Исследование: из-за партнера птицы игнорируют правила стаи

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые надели на голени галок кольца и установили несколько камер, которые регистрировали полет роя птиц под разными углами. Полученные данные дают представление о том, как ведут себя в полете те галки, у которых есть партнер, и галки-одиночки. О результатах наблюдения ученые рассказали в журнале Nature Ecology and Evolution.

Вопрос, который интересовал исследователей, заключался в следующем: как социальные, коллективные отношения особей в стае меняют взаимодействия внутри пары. И наоборот.

Фото: pixabay.com
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Ведь известно, что галки хранят верность друг другу на протяжении всей жизни: создав пару, они больше не расстаются с партнером. Как ведут себя галки-партнеры, оказавшись в стае из сотен или тысяч птиц, летящих, например, на зимовку? Они полностью подчиняются правилам роя или все-таки следят прежде всего за тем, чтобы быть в тесном контакте со своим партнером?

Удивительным для ученых было то, насколько оказалось похоже поведение галки и человека в некоторых отношениях, пишет Süddeutsche Zeitung. "Пары держатся близко друг к другу, когда летят в рое на большой скорости - как и друзья в толпе, - говорит Алекс Торнтон, ученый из Эксетерского университета (Великобритания). - Кроме того, птицы-партнеры казались менее отзывчивыми по отношению к одиноким соседям-соплеменникам".

Это наблюдение уточняет до сих пор известный принцип стаи. Большие и хорошо скоординированные группы животных действуют в основном благодаря двум простым правилам. Первое: каждое животное заботится о том, чтобы оставаться как можно ближе к своему соседу. Второе: каждый регулирует направление движения и скорость в соответствии с его непосредственными соседями.

Если оба правила работают без сбоев, все члены группы не только выигрывают от идеально скоординированного полета, но и от быстрого обмена информацией. Если, например, птица с краю видит опасность, то вся стая вскоре узнает о потенциальной угрозе по ее незначительным отклонениям в поведении во время полета. Такой высокоэффективный и жизненно важный информационный "сервис" ни одна пара птиц не может себе позволить.

Фото: pixabay.com
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Но, по-видимому, в какой-то степени галки в браке бойкотируют эти правила. Ученые отметили, что в стаях парные птицы взаимодействуют с меньшим количеством соседей, чем птицы-одиночки, и медленнее машут крыльями, что, вероятно, препятствует эффективной передаче информации всей стае. А подача сигналов партнеру, вероятно, идет через скорость полета и его направление.

Эти результаты показывают, насколько противоречивы индивидуальные и групповые выгоды у видов с дифференцированными социальными отношениями. По мнению ученых, эти противоречия настолько критические, что могут иметь серьезные эволюционные и когнитивные последствия.

Общество Природа Общество Наука
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