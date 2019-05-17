Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США. Прежде благодаря данному режиму некоторые товары ввозились на территорию Соединенных Штатов без пошлин.

Глава государства принял соответствующее решение, основываясь на уровне экономического развития Турции. Государство было исключено из списка развивающихся стран - бенефициаров, передает РИА Новости. По словам хозяина Белого дома, экономика страны сильно выросла и диверсифицировалась за последние 45 лет, повысился уровень доходов на душу населения.

Решение Трампа может оказать негативное влияние на поставку в Соединенные Штаты турецких товаров. Теперь они будут облагаться таможенными пошлинами на общих основаниях. В то же время Трамп снизил тарифы на ввоз турецкой стали в два раза - до 25 процентов.