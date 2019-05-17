День пионерии в столице отметят линейкой

19 мая в столице отметят День пионерии, который празднуется с 1922 года. Подробнее о нем рассказывает корреспондент "РГ".

Основное празднование пройдет на территории бывшего Московского дворца пионеров, а ныне ГБПУ Москвы "Воробьевы горы". Как рассказали "РГ" в пресс-службе учреждения, в программе - пионерская регата на большом пруду, запуск авиамоделей и дронов. Не обойдется и без культовой игры "Зарница", только пройдет она в цифровом формате.

- Несмотря на то, что сейчас современные "пионеры" - это передовые люди в одной из областей знаний, праздник не может обойтись без экскурса в историю, поэтому его открывает торжественная пионерская линейка перед главным корпусом. Красных галстуков не будет, но флаг под барабанный бой поднимем, - рассказала "РГ" представитель ГБПУ "Воробьевы горы" Екатерина Донгарова. - Сам праздник будет включать в себя квесты, игры, в частности, нужно будет отыскать исчезнувшую важную информацию о пионерах прошлого.

Здесь же откроется выставка, посвященная истории пионерии в России, начиная с 1920-х годов. Будет много конкурсов, мастер-классов, встреч с интересными людьми, а завершится все фильмом "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

К слову, в этот же день на Васильевском спуске в 11.00 пройдет настоящий прием в современные пионеры. Как ожидается, в нем смогут принять участие до 4 тысяч школьников из московского региона и других областей центральной части страны.

Напомним, что пионерская организация была образована Всероссийской конференцией комсомола 19 мая 1922 года. С тех пор этот день стал именоваться Днем пионерии. Причем до 1922 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ленина получила его имя. К началу 1980-х годов, в период своего расцвета, она объединяла 23 миллиона школьников в возрасте от 9 до 14 лет.