Новости

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма 17:06
Человек погиб при взрыве парового котла под Якутском 17:04
В Иванове в газопровод закачали воду место газа 16:57
МВД: Уфимский ХК "Салават Юлаев" обманули на два миллиона рублей 16:51
ВЦИОМ проверит данные о ложных опросах жителей Екатеринбурга по храму 16:40
ВЦИОМ готов провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге 16:40
Ночь музеев 2019:танцы среди экспонатов и инклюзивные программы 16:38
Минюст проработает вопрос об отказе от клеток в судах 16:33
Самолет украинской авиакомпании экстренно сел из-за угрозы взрыва 16:30
Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34 16:29
День пионерии в столице отметят линейкой 16:29
Вышел первый трейлер фильма "Зулейха открывает глаза" 16:24
Финал "Игры престолов" покажут на экране размером с четырехэтажный дом 16:22
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину 16:19
Трамп отложил введение пошлин на автомобили 16:16
В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о храме 16:12
Минск: Чем будет занят третий трудовой семестр молодежи 15:55
В ГД предложили думе Екатеринбурга найти компромисс в ситуации с храмом 15:54
Климкин подаст в отставку 15:43
Нового Бэтмена может сыграть звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон 15:41
Топ-менеджеры ХК "Торпедо" задержаны по подозрению в растрате 15:37
Садовники Польши просят отменить беспошлинный ввоз фруктов из Украины 15:35
Вышел трейлер российского военного вестерна "Красный призрак" 15:30
В Екатеринбурге открыли "горячую линию" для вопросов о строительстве храма 15:23
Женщина, заразившая подростка ВИЧ, осуждена на три года 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 16:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

День пионерии в столице отметят линейкой

Текст: Ирина Огилько

19 мая в столице отметят День пионерии, который празднуется с 1922 года. Подробнее о нем рассказывает корреспондент "РГ".

Петербург станет центром празднований 350-летия Петра I

Основное празднование пройдет на территории бывшего Московского дворца пионеров, а ныне ГБПУ Москвы "Воробьевы горы". Как рассказали "РГ" в пресс-службе учреждения, в программе - пионерская регата на большом пруду, запуск авиамоделей и дронов. Не обойдется и без культовой игры "Зарница", только пройдет она в цифровом формате.

- Несмотря на то, что сейчас современные "пионеры" - это передовые люди в одной из областей знаний, праздник не может обойтись без экскурса в историю, поэтому его открывает торжественная пионерская линейка перед главным корпусом. Красных галстуков не будет, но флаг под барабанный бой поднимем, - рассказала "РГ" представитель ГБПУ "Воробьевы горы" Екатерина Донгарова. - Сам праздник будет включать в себя квесты, игры, в частности, нужно будет отыскать исчезнувшую важную информацию о пионерах прошлого.

Фото: РИА Новости
Нужно ли сокращать майские праздники

Здесь же откроется выставка, посвященная истории пионерии в России, начиная с 1920-х годов. Будет много конкурсов, мастер-классов, встреч с интересными людьми, а завершится все фильмом "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

К слову, в этот же день на Васильевском спуске в 11.00 пройдет настоящий прием в современные пионеры. Как ожидается, в нем смогут принять участие до 4 тысяч школьников из московского региона и других областей центральной части страны.

Напомним, что пионерская организация была образована Всероссийской конференцией комсомола 19 мая 1922 года. С тех пор этот день стал именоваться Днем пионерии. Причем до 1922 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ленина получила его имя. К началу 1980-х годов, в период своего расцвета, она объединяла 23 миллиона школьников в возрасте от 9 до 14 лет.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Климкин подаст в отставку
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные