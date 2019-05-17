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17.05.2019 17:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двое руководителей Росрезерва арестованы за мошенничество на 3 млрд

Басманный суд столицы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина и его заместителя Александра Кирюхина по обвинению в мошенничестве. Оба пробудут под стражей до 20 июня, передает РИА Новости решение судьи Евгения Николаева.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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По данным СК РФ, под руководством замглавы Росрезерва Александром Кирюхина был заключен госконтракт на восстановление топлива в резервах страны на 3 миллиарда рублей, после чего была похищена часть полученных из бюджета денег.

Адвокаты Уланина настаивали на домашнем аресте, утверждая, что их клиент "готов сотрудничать со следствием", но судья поддержал позицию обвинения.

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