Двое руководителей Росрезерва арестованы за мошенничество на 3 млрд

Басманный суд столицы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина и его заместителя Александра Кирюхина по обвинению в мошенничестве. Оба пробудут под стражей до 20 июня, передает РИА Новости решение судьи Евгения Николаева.

По данным СК РФ, под руководством замглавы Росрезерва Александром Кирюхина был заключен госконтракт на восстановление топлива в резервах страны на 3 миллиарда рублей, после чего была похищена часть полученных из бюджета денег.

Адвокаты Уланина настаивали на домашнем аресте, утверждая, что их клиент "готов сотрудничать со следствием", но судья поддержал позицию обвинения.