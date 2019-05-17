Как победить страх перед самолетом и метро?

Москвичей бесплатно научат бороться с паническими атаками. Уникальный образовательный цикл запустили врачи городской психиатрической больницы N4 имени Петра Ганнушкина. Внезапный приступ страха в бешеном мегаполисе может накрыть любого: хоть возрастного "сердечника", хоть здоровяка-студента.

На первую лекцию в Российскую государственную библиотеку молодежи на Преображенской площади пришло столько народу, что камерный конференц-зал почти мгновенно запомнился. Пришлось организовать трансляцию врачебного выступления в холле по соседству. Это был рабочий день, 16.00. Но время посетить антипанический лекторий нашли по приблизительным подсчетам человек 200. Это были беззаботные (визуально) девушки, пара "качков" (явно клиентов барбершопов), пенсионеры. Многие сидели на подоконниках.

Главврач больницы Лариса Бурыгина подтвердила: тревожные расстройства в той или иной степени наблюдаются у каждого второго горожанина. Это может быть легкая паника из-за стресса: опаздываю на работу - уволят - что я буду делать? Но бывают и действительно серьезные состояния. Когда вроде бы и причины-то серьезной нет, но ноги подкашиваются, руки дрожат, ты сейчас то ли сознание потеряешь, то ли взорвешься изнутри! Знакомо? Нет? Да не лгите себе.

Пан - так в мифологии звали существо, при появлении которого человек приходил в несустветный ужас. Времена идут, но Пан никуда не исчезает. Он постоянно с нами в большом городе: в метро, в офисе, в магазине.

"Проблема в том, что не все идут к специалистам! - констатирует доктор Бурыгина. - У нас ведь как думают: попал психиатру - тут же на пожизненном учете оказываешься". На самом деле обращаться к специалистам нужно. Терапия действительно поможет. Как, например, помогла Татьяне В., одной из участниц тренинга. Ей сейчас 62. Долгие годы ее преследовала паника. Волна накрывала каждый день в одно время. Как 18.00 - так какой-то беспочвенный, но нечеловеческий страх брал за душу. Давление скачет. Озноб. Холодный пот. Трудно дышать. Кажется, инсульт!? Я умираю?! Жуткое состояние.

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Психотерапия помогла почти полностью избавиться от атак. Лечение - это не только антидепрессанты, но еще и тибетская гимнастика, и иглоукалывание. Словом, это даже приятно.

"У меня остался только страх замкнутого пространства, - признается Татьяна. - Когда в метро поезд останавливается в тоннеле - я боюсь. Стараюсь быстрее начать хоть какой-то разговор даже с незнакомым попутчиком. Который час? На следующей выходите? Ну хоть какой-то вопрос, чтобы переключить мысли". Эту тактику психиатры одобрили. Прием Татьяны они даже включили в памятку по антипанике. Можно про себя сочинить какую-то фразу по-английски. Обязательно попейте немного воды. Пожуйте жвачку. Потирайте руки до тепла. Можно включить приятную музыку.

Эти и другие способы борьбы с паникой москвичи будут узнавать бесплатно и из уст лучших специалистов Москвы. Раз люди дичатся "психушек", доктора сами пойдут к нам. Будут лекции, беседы, мастер-классы, совместные обсуждения. Они будут регулярными. Так что - без паники.