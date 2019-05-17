Калужскому музею космонавтики подарили экспонаты

Накануне Международного дня музеев в Государственном музее истории космонавтики состоялось ежегодное мероприятие "День дарения", участники которого традиционно передают музею уникальные вещи.

Директор музея Наталья Абакумова подчеркнула, что основная задача музея - сохранение отечественного культурного наследия. На сегодняшний день в фонде музея находятся более 70 тысяч экспонатов, из которых треть - уникальные самобытные предметы, среди которых не только книги и фотографии, но и образцы космической техники. Благодаря "Дням дарения" музейный фонд пополнили более 300 уникальных музейных экспонатов.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в мероприятии и поздравил собравшихся, а также от лица города подарил в фонд музея макет космического радиотелескопа, изготовленный специалистами "Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина".

"Калуга неразрывно связана с развитием космонавтики, у нас расположен крупнейший в России музей космической тематики, который является одним из знаковых мест нашего города. Связь Калуги с космонавтикой отображена и в гербе, на котором изображен первый искусственный спутник Земли. В настоящее время наш город участвует в реализации космических программ, в Калуге работает "НПО Лавочкина", также недавно был открыт образовательный центр "Кванториум", в котором приобщению детей к космической науке уделяется большое внимание".

В рамках акции фонд музея пополнили масс-спектры, предназначенные для изучения атмосферы Марса, Венеры и Земли, побывавшие в космосе вымпелы с изображением музея, амперметр, песочные часы, компас и микроскоп конца 19 века, а также картины с пейзажами Калуги и портреты К.Э. Циолковского и А.Л. Чижевского.