Московские суворовцы победили на фестивале "Старт в науку"

Команда Московского суворовского военного училища заняла первое место на международном фестивале инновационных научных идей "Старт в науку", который проходил в Туле с 14 по 17 мая.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в минобороны, в фестивале приняли участие более 250 воспитанников из 29 суворовских училищ и кадетских корпусов России, а также ребята из Военно-спортивного лицея Армении, довузовских образовательных организаций министерств обороны Беларуси и Узбекистана. В общей сложности они представили более сотни работ на двух основных площадках - научно-технических и творческих достижений.

Примечательно, что все призовые места достались россиянам. Вторыми в командном зачете стали воспитанники Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ", третьими - суворовцы из Тулы.

Также были определены победители в различных номинациях среди авторов научных и творческих проектов. Там в лидерах оказались представители Кронштадтского морского кадетского корпуса, Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ, Московского и Тульского суворовских училищ.

На церемонию закрытия фестиваля в Тулу приехал начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин. Вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым он посетил выставку творческих работ и пообщался с молодыми талантами.

- Министр обороны Сергей Шойгу очень высоко отметил наш фестиваль и успехи суворовцев, кадетов в исследовательской деятельности и просил передать дальнейших успехов в науке и поиске инноваций, - обратился Горемыкин к ребятам.

На выставочных площадках фестиваля были представлены образцы некоторых приборов и аппаратов военного и промышленного назначения, макеты транспортной, самоходной и спортивной техники, сделанных руками суворовцев, кадетов и воспитанников. Так, из Московского суворовского училища на фестивали в Тулу привезли полноразмерную модель машины "Дозор", предназначенной для патрулирования местности, ведения разведки и уничтожения беспилотников.

Представители Воронежского кадетского корпуса продемонстрировали сверхманевренный мультикоптер, с помощью которого можно наблюдать за ходом боевых действий, а также обследовать сложные участки местности. А хозяева праздника - тульские суворовцы - показали боевой комплекс с установкой "Корнет", созданный на базе мотороллера.

По мнению губернатора региона, значительная часть этих разработок может иметь двойное назначение. "Я сегодня увидел проекты, который могут использоваться, в том числе, для обеспечения безопасности на промышленных объектах, охраны государственных границ, мониторинга противопожарной обстановки, паводковых явлений, - сказал Алексей Дюмин.

Справка "РГ"

Учредителями фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку" является министерство обороны РФ, организатором - Главное управление кадров минобороны. Фестиваль проводят в различных регионах страны ежегодно на протяжении последних пяти лет. В 2019-м он получил международный статус. Тогда же впервые для участия были приглашены юнармейцы.

Известно, что проекты, победившие в различных конкурсных номинациях этого фестиваля, будут представлены на площадках Международного военно-технического форума "Армия-2019". Он пройдет с 25 по 30 июня в парке "Патриот", расположенном в подмосковной Кубинке.