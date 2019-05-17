Новости

Глушаков не полетел со "Спартаком" на матч с "Крыльями Советов" 18:36
Московские суворовцы победили на фестивале "Старт в науку" 18:14
Протестную группу в Екатеринбурге дискредитировали нарушители порядка 18:13
Матвиенко: Санкции США не остановят "Северный поток-2" и "Турецкий поток" 18:08
Расширилось число участников Хартии по защите адвокатуры 18:03
Следствие попросило продлить арест Абызову до 25 июля 17:58
Пушков: Главное, чтобы места Климкина и Турчинова не заняли их клоны 17:57
В Архангельске волонтеры отремонтируют памятник архитектуры 17:57
Двое руководителей Росрезерва арестованы за мошенничество на 3 млрд 17:52
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери 17:45
Возбуждено дело об обнаружении в поликлинике "забытого" 2-летнего ребенка 17:42
В Севастополе проведут экспертизу по делу об отказе в лечении онкобольной 17:42
Как уберечься от укуса клеща: 6 главных правил 17:41
Турчинов подал в отставку 17:35
Суд арестовал подозреваемого в финансировании "ИГ" на два месяца 17:28
В Петербурге школьникам рассказали об Арктике 17:24
Минск: Андрейченко примет участие в заседании совета ПА ОДКБ 17:21
В Коми будут судить пациента, направившего пистолет на врача 17:17
Волгоградцы предпочли смотреть военное кино вместо "Игры престолов" 17:17
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма 17:06
Человек погиб при взрыве парового котла под Якутском 17:04
В Иванове в газопровод закачали воду место газа 16:57
МВД: Уфимский ХК "Салават Юлаев" обманули на два миллиона рублей 16:51
ВЦИОМ проверит данные о ложных опросах жителей Екатеринбурга по храму 16:40
ВЦИОМ готов провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 18:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Московские суворовцы победили на фестивале "Старт в науку"

Текст: Юрий Гаврилов
Команда Московского суворовского военного училища заняла первое место на международном фестивале инновационных научных идей "Старт в науку", который проходил в Туле с 14 по 17 мая.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в минобороны, в фестивале приняли участие более 250 воспитанников из 29 суворовских училищ и кадетских корпусов России, а также ребята из Военно-спортивного лицея Армении, довузовских образовательных организаций министерств обороны Беларуси и Узбекистана. В общей сложности они представили более сотни работ на двух основных площадках - научно-технических и творческих достижений.

Примечательно, что все призовые места достались россиянам. Вторыми в командном зачете стали воспитанники Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ", третьими - суворовцы из Тулы.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Командиров обязали отвечать за морально-политическое состояние военных

Также были определены победители в различных номинациях среди авторов научных и творческих проектов. Там в лидерах оказались представители Кронштадтского морского кадетского корпуса, Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ, Московского и Тульского суворовских училищ.

На церемонию закрытия фестиваля в Тулу приехал начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин. Вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым он посетил выставку творческих работ и пообщался с молодыми талантами.

- Министр обороны Сергей Шойгу очень высоко отметил наш фестиваль и успехи суворовцев, кадетов в исследовательской деятельности и просил передать дальнейших успехов в науке и поиске инноваций, - обратился Горемыкин к ребятам.

На выставочных площадках фестиваля были представлены образцы некоторых приборов и аппаратов военного и промышленного назначения, макеты транспортной, самоходной и спортивной техники, сделанных руками суворовцев, кадетов и воспитанников. Так, из Московского суворовского училища на фестивали в Тулу привезли полноразмерную модель машины "Дозор", предназначенной для патрулирования местности, ведения разведки и уничтожения беспилотников.

Представители Воронежского кадетского корпуса продемонстрировали сверхманевренный мультикоптер, с помощью которого можно наблюдать за ходом боевых действий, а также обследовать сложные участки местности. А хозяева праздника - тульские суворовцы - показали боевой комплекс с установкой "Корнет", созданный на базе мотороллера.

По мнению губернатора региона, значительная часть этих разработок может иметь двойное назначение. "Я сегодня увидел проекты, который могут использоваться, в том числе, для обеспечения безопасности на промышленных объектах, охраны государственных границ, мониторинга противопожарной обстановки, паводковых явлений, - сказал Алексей Дюмин.

Справка "РГ"
Военные учатся бороться с вражескими беспилотниками

Учредителями фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку" является министерство обороны РФ, организатором - Главное управление кадров минобороны. Фестиваль проводят в различных регионах страны ежегодно на протяжении последних пяти лет. В 2019-м он получил международный статус. Тогда же впервые для участия были приглашены юнармейцы.

Известно, что проекты, победившие в различных конкурсных номинациях этого фестиваля, будут представлены на площадках Международного военно-технического форума "Армия-2019". Он пройдет с 25 по 30 июня в парке "Патриот", расположенном в подмосковной Кубинке.

Власть Безопасность Армия Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Климкин подаст в отставку
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные