Москвичам бесплатно обследуют родинки и новообразования кожи

Врачи Центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы приглашают москвичей в ближайший понедельник, 20 мая, бесплатно обследовать свои родинки и новообразования кожи. Эта акция проводится в рамках Всемирного дня диагностики меланомы.

В ходе акции жители столицы смогут без очередей и совершенно бесплатно получить консультацию дерматовенеролога, обследовать пигментные новообразования кожи, записаться на процедуру зонального фотокартирования, а также получить рекомендации по профилактике меланомы. Их научат, в частности, правильно принимать солнечные ванны и подбирать косметические средства с УФ-защитой.

- Этот проект помогает ежегодно спасать сотни жизней москвичей, - рассказал журналистам директор научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев. - Профессиональный уровень наших дерматологов в сфере дерматоонкологии растет, как в плане клинической диагностики, так и при использовании технических средств, в связи с чем я призываю москвичей прийти в наш Центр и его филиалы и проверить "подозрительные" новообразования, особенно если вы заметили изменение размера, формы, цвета уже существующих родинок или у вас появились неприятные ощущения в этой области. Раннее обнаружение меланомы может спасти вашу жизнь.

Как добавили в пресс-центре департамента здравоохранения столицы, в 2018 году врачи Центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы обследовали 4000 пациентов в течение Дня диагностики меланомы в столице. По результатам акции 232 пациентов направили на дополнительные анализы с подозрением на онкологическое заболевание кожи.

Прием во всех филиалах центра 20 мая будет идти с 8:00 до 20600. Его будут вести врачи-дерматовенерологи и косметологи. Чтобы попасть к нужному врачу, в пресс- службе советуют предварительно записаться по телефону горячей линии 8 (800) 200-03-45 или через сайт www.melanomaday.ru. При себе иметь полис ОМС и паспорт (для детей - свидетельство о рождении).

Полный список адресов, где можно пройти обследование, опубликован на сайте Мосгорздрава.

Справка "РГ"

Меланома - наиболее распространенная злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов (пигментных клеток). Под воздействием ультрафиолетового излучения меланоциты могут трансформироваться в злокачественные клетки. Изменения родинок - первый сигнал о возможном перерождении родинок.