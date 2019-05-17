Новости

Московские суворовцы победили на фестивале "Старт в науку" 18:14
Протестную группу в Екатеринбурге дискредитировали нарушители порядка 18:13
Матвиенко: Санкции США не остановят "Северный поток-2" и "Турецкий поток" 18:08
Расширилось число участников Хартии по защите адвокатуры 18:03
Следствие попросило продлить арест Абызову до 25 июля 17:58
Пушков: Главное, чтобы места Климкина и Турчинова не заняли их клоны 17:57
В Архангельске волонтеры отремонтируют памятник архитектуры 17:57
Двое руководителей Росрезерва арестованы за мошенничество на 3 млрд 17:52
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери 17:45
Возбуждено дело об обнаружении в поликлинике "забытого" 2-летнего ребенка 17:42
В Севастополе проведут экспертизу по делу об отказе в лечении онкобольной 17:42
Как уберечься от укуса клеща: 6 главных правил 17:41
Турчинов подал в отставку 17:35
Суд арестовал подозреваемого в финансировании "ИГ" на два месяца 17:28
В Петербурге школьникам рассказали об Арктике 17:24
Минск: Андрейченко примет участие в заседании совета ПА ОДКБ 17:21
В Коми будут судить пациента, направившего пистолет на врача 17:17
Волгоградцы предпочли смотреть военное кино вместо "Игры престолов" 17:17
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма 17:06
Человек погиб при взрыве парового котла под Якутском 17:04
В Иванове в газопровод закачали воду место газа 16:57
МВД: Уфимский ХК "Салават Юлаев" обманули на два миллиона рублей 16:51
ВЦИОМ проверит данные о ложных опросах жителей Екатеринбурга по храму 16:40
ВЦИОМ готов провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге 16:40
Ночь музеев 2019:танцы среди экспонатов и инклюзивные программы 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 17:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следствие попросило продлить арест Абызову до 25 июля

Следственные органы ходатайствуют о продлении ареста Михаилу Абызову еще на два месяца - до 25 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

Следствие: Абызов пытался снять находящиеся на счете средства

Помимо Абызова, продлить арест на этот же срок следствие просит еще пятерым фигурантам дела.

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов был арестован 27 марта. Его подозревают в организации преступного сообщества и мошенничестве на 4 миллиарда рублей. Следствие считает, что он создал и возглавил преступное сообщество в период с 2011 по 2014 годы. Вместе они похитили деньги у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей", после чего вывели их за рубеж. Обвиняемые свою вину не признают.

На имущество Абызова наложен арест. Это два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве. Кроме того,  арестованы счета бывшего чиновника. 

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Климкин подаст в отставку
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные