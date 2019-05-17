Следствие попросило продлить арест Абызову до 25 июля

Следственные органы ходатайствуют о продлении ареста Михаилу Абызову еще на два месяца - до 25 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

Помимо Абызова, продлить арест на этот же срок следствие просит еще пятерым фигурантам дела.

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов был арестован 27 марта. Его подозревают в организации преступного сообщества и мошенничестве на 4 миллиарда рублей. Следствие считает, что он создал и возглавил преступное сообщество в период с 2011 по 2014 годы. Вместе они похитили деньги у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей", после чего вывели их за рубеж. Обвиняемые свою вину не признают.

На имущество Абызова наложен арест. Это два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве. Кроме того, арестованы счета бывшего чиновника.