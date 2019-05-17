В Иванове в газопровод закачали воду место газа

Следствие в Ивановской области возбудило дело по факту ЧП с закачкой в газопровод воды вместо газа. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

ЧП на газопроводе произошло в квартире одного из домов по проспекту Текстильщиков на территории областного центра. По данным следствия, во время подключения внутриквартирного газового оборудования сотрудники специализированной организации нарушили правила монтажа.

При подключении газовой колонки рабочие перепутали соединения газ-вода. В результате технической ошибки в газопровод закачали воду и произошла утечка газа.

- По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), - сообщили в СК.

Расследование причин и обстоятельств ЧП продолжается.