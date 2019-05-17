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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иванове в газопровод закачали воду место газа

Текст: Анна Скудаева (Иваново)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следствие в Ивановской области возбудило дело по факту ЧП с закачкой в газопровод воды вместо газа. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области
На Дону взрыв газа разрушил половину многоквартирного дома

ЧП на газопроводе произошло в квартире одного из домов по проспекту Текстильщиков на территории областного центра. По данным следствия, во время подключения внутриквартирного газового оборудования сотрудники специализированной организации нарушили правила монтажа.

При подключении газовой колонки рабочие перепутали соединения газ-вода. В результате технической ошибки в газопровод закачали воду и произошла утечка газа.

- По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), - сообщили в СК.

Расследование причин и обстоятельств ЧП продолжается.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново
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