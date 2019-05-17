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17.05.2019 23:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержана мать, оставившая в поликлинике своего ребенка

Столичные полицейские задержали женщину, оставившую в поликлинике свою малолетнюю дочь, сообщил глава пресс-службы главка московской полиции Юрий Титов.

Следователи установили родных забытой в поликлинике девочки

"Полицейские установили личность, а затем задержали мать девочки, которая в настоящее время доставляется для проведения следственных действий", - передает ТАСС его слова.

Напомним, что днем ранее девочка была обнаружена в поликлинике, расположенной на Бутырской улице в Москве. Мать оставила ее и скрылась.

Сейчас малышка находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи возбудили дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка").

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