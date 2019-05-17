В Москве женщина бросила ребенка в поликлинике

На севере Москвы женщина оставила ребенка в местной поликлинике.

Инцидент произошел в Тимирязевском районе в четверг, около 19:00. Женщина с девочкой поднялась на второй этаж в лифте, оставила малышку и ушла. Как сообщают популярные паблики в соцсетях, девочке около двух лет, но она ничего не говорит.

Полиция начала искать родителей девочки. Женщина, которая ее привела, попала на камеру видеонаблюдения. Но ее лицо скрыто медицинской маской. ГСУ СК по Москве начало доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.