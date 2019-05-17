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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Рязани нашли "пропавшую" площадку, на которую жаловались Путину

В Рязани обнаружили детскую площадку-фантом за 4,9 миллиона рублей, о пропаже которой рассказали накануне президенту на медиафоруме ОНФ.

Прокуратура проверит детскую площадку-фантом в Рязани

Как объяснили ТАСС в пресс-службе мэрии, конструкции решили поделить на три части: основная установлена в городском Лесопарке, еще два комплекса перенесут на другие общественные территории.

В региональном отделении ОНФ это подтвердили, однако отметили, что по документам площадка полностью готова еще с прошлого лета. Между тем комплекс в Лесопарке смонтировали осенью, а канатную дорогу пообещали установить на пляже реки Старица только к 1 июня.

Проверку по нарушениям строительства начала Генпрокуратура. Региональный надзорный орган уже предъявлял администрации претензии, касающиеся расходования бюджетных средств для программы "Доступная среда", однако они были устранены.

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