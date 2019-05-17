В Рязани раскрыта федеральная афера с автозапчастями

В Рязани задержаны трое участников организованной преступной группы, подозреваемых в организации масштабной аферы с автомобильными запчастями, жертвами которой стали более двух тысяч человек, сообщили в МВД России.

Деятельность мошенников пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД в сотрудничестве с коллегами из Рязанской и Новгородской областей. Работала схема так: подозреваемые размещали в Сети объявления о продаже запчастей к европейским иномаркам по привлекательным ценам. С обратившихся требовали 50-процентную предоплату, а затем сообщали, что именно такой детали в данный момент нет, но, немного доплатив, можно получить аналогичную.

- С клиентами, требовавшими возврата денежных средств, связь прекращалась. Злоумышленники периодически меняли местоположение офисов, реквизиты организаций и адреса сайтов, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полученные от клиентов деньги обналичивались через подконтрольные мошенникам фирмы и выводились за рубеж. По предварительным данным, ущерб от аферы превысил полмиллиарда рублей.

Следственная часть УМВД по Рязанской области возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе обысков изъяты печати и документы задействованных в афере фирм, компьютеры с установленной системой системой "банк-клиент" и электронные носители.

- Трое подозреваемых задержаны. Двое по решению суда помещены под стражу, третий находится под домашним арестом, - сообщила Ирина Волк.