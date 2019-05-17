Воронежский врач заплатит 400 тысяч рублей за смерть пациента

Суд в Воронежской области вынес приговор по делу 36-летнего хирурга районной больницы Александра Гончарова. Врач признан виновным в смерти пациента, случившейся в ноябре 2017 года.

Тогда в больницу поступил 55-летний мужчина и Гончаров стал его лечащим врачом - он заполнял историю болезни.

- Спустя два дня после госпитализации больному сделали операцию, но из-за неправильного первичного диагноза хирургическое вмешательство было проведено несвоевременно, пациент скончался, - рассказал представитель прокуратуры Воронежской области Михаил Усов.

В качестве наказания суд назначил медику два года ограничения свободы с лишением права работать хирургом в течение года. Также удовлетворен гражданский иск родственницы покойного о компенсации морального вреда на сумму в 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.