Человек погиб при взрыве парового котла под Якутском

Следователи Восточно-Сибирского управления СКР на транспорте начали проверку обстоятельств ЧП на судоремонтном заводе в якутском поселке Жатай. Там при взрыве котла погиб человек, еще два работника предприятия получили травмы.

- По предварительным данным, около 16 часов по местному времени (10 мск) в процессе выпаривания свай произошло воспламенение одного из котлов. Один работник погиб, два других госпитализированы в ближайшую больницу, им оказана необходимая помощь, - рассказала представитель управления СКР Екатерина Пляскина.

Выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.