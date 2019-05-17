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17.05.2019 07:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кусто выступил против выпуска косаток в водах бухты Средняя

Текст: Анна Бондаренко

Команда французского океанолога Жан-Мишеля Кусто призвала пересмотреть план по выпуску косаток непосредственно в бухту Средняя в Приморском крае, где находится "китовая тюрьма", сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление команды.

"План, объявленный 15 мая, по выпуску 10 косаток, содержащихся на базе передержки в бухте Средняя, непосредственно в бухту к концу мая-началу июня, не учитывает рекомендации нашей международной команды и не соответствует оптимальному варианту выпуска, согласованному рабочей группой консилиума ВНИРО по адаптации косаток и белух, совещание которой прошло 14 мая", - говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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По мнению экспертов, выпускать косаток и белух нужно в тех районах, где их отловили, иначе их долгосрочное выживание попадает под угрозу. Кроме того, для изменения поведения косаток от условий неволи к жизни в дикой природе нужно больше времени. В противном случае животные могут не адаптироваться к жизни на воле и погибнуть. Также есть вариант, что они будут возвращаться в бухту Средняя, досаждать владельцам судов, местным рыбакам и жителям, воруя рыбу и выпрашивая пищу.

Между тем, 15 мая пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что по результатам консилиума ученых, были сделаны предложения о сроках и месту освобождения животных.

Как отметил директор Института проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н.Северцова, доктор биологических наук, академик РАН Вячеслав Рожнов, рабочая группа считает, что выпуск косаток в бухте Средняя Приморья, которая находится в пределах естественного ареала косаток, возможен до первой декады июня текущего года. Выпускать 10 косаток необходимо всех и одновременно. Порядок выпуска должен учитывать характер социальных отношений, сложившихся в группах. Ученые предложили уже сейчас начать кормить животных без контакта с человеком.

Аргументируя решение, Рожнов сказал: "Сейчас наступает оптимальное время для их выпуска - конец мая - начало июня, потому что вдоль берега бухты на север идет рыба, за рыбой идет нерпа, таким образом, выпущенные в естественную среду косатки перейдут на нормальное питание и вслед за кормовой базой вернутся к местам своего обитания".

Фото: Глеб Ильинский/Приморская газета
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Что касается Шантарского залива Охотского моря, то ученые также обозначили его в качестве возможного места выпуска, но имеющего определенные риски. Так, для перевозки туда требуются специальные бассейны, подъемные устройства, а также на месте в Охотском море необходимо построить новые вольеры для проведения периода адаптации.

"Мы оценили все риски и как ученые даем свои рекомендации. Если рекомендации будут соблюдены, а они совпадают с советами, которые дали наши коллеги команды Кусто, то освобождение пройдет благополучно. Возможные места выпуска обоснованы и представлены", - привела пресс-служба министерства слова представителя экспертной рабочей группы.

В отношении адаптации и выпуска белух рабочая группа проведет дополнительные исследования.

Справка "РГ"

В бухте Средняя Приморского уже почти год находятся десять косаток и 87 белух, незаконно выловленных, по утверждению правоохранительных органов. Морские животные предназначались для продажи в океанариумы. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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