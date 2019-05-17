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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке составили рейтинг губернаторов

Текст: Ольга Журман

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Республики Саха Айсен Николаев и врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов стали лидерами апрельского рейтинга губернаторов Дальневосточного федерального округа, составленного автоматизированной системой мониторинга СОЦМЕДИА и СМИ "Медиалогия".

Олег Кожемяко стал первым благодаря упоминаниям в СМИ в связи со встречей во Владивостоке президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына, "китовой тюрьмой" в бухте Средней, сообщению об увеличении турпотока в край.

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Айсен Николаев сообщил в апреле, что правительство утвердило инвестиционную программу на 2019 год и двухлетний плановый период. Представил отчет об итогах деятельности исполнительных органов власти за минувший год. Сообщил, что жителей арктических территорий республики Саха освободят от уплаты региональных налогов.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в минувшем месяце заявил, что ущерб от природных пожаров в регионе составляет около одного миллиарда рублей, что строительство жилья и восстановление разрушенных мостов власти региона намерены закончить до 15 октября. Также свою роль в рейтинге сыгралосо сообщение о том, что Забайкальский край до конца 2019 года, благодаря дальневосточной субсидии, получит более 50 новых машин скорой помощи.

Последующие места в рейтинге губернаторов заняли (в порядке убывания упоминаний в СМИ) Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Алексей Цыденов (Бурятия), Сергей Фургал (Хабаровский край), Василий Орлов (Амурская область), Сергей Носов (Магаданская область), Владимир Илюхин (Камчатский край), Александр Левинталь (Еврейская автономная область), Роман Копин (Чукотский автономный округ).

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