В Хабаровском крае осудили женщину, пытавшуюся скинуть сына с балкона

Шесть лет в колонии общего режима проведет 27-летняя жительница села Ильинка Хабаровского края за попытку убить своего сына. Такой приговор вынес суд.

Как установили следователи, в апреле прошлого года женщина сначала попыталась задушить малолетнего ребенка, а после собиралась сбросить его с балкона. Помешали осуществить задуманное и спасли мальчика соседи по квартире.

"В ходе следствия злоумышленница вину не признала", - сообщили в краевом СУ СК.

До вынесения приговора женщина находилась под стражей.