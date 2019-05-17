В Якутии отца заподозрили в истязании девятилетнего сына

Уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью собственного ребенка (часть 1 статьи 112 УК РФ) возбудили полицейские в отношении 32-летнего жителя Якутии. Мужчину подозревают в том, что он регулярно жестоко избивал своего сына в присутствии матери.

- Ранее в дежурную часть полиции поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение девятилетнего мальчика с телесными повреждениями, в том числе множественными переломами лицевых костей и костей черепа, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось в ходе проверки, травмы ребенку нанес пьяный отец. К слову, сам мужчина работает водителем на "скорой".

Позже сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних выяснил, что это не первый случай издевательств над мальчиком. Но ранее сообщений о жестоком обращении с ребенком от соседей, из школы или других учреждений полицейские не получали.

Мальчику сделали операцию. Пока он остается в больнице под наблюдением медиков.