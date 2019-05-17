В Охотском море корабли ТОФ атаковали "вражескую" субмарину

Корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота провела учение по поиску и уничтожению подводной лодки "противника" в Охотском море.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, малые противолодочные корабли "МПК-107" и "МПК-82", которых поддерживали два противолодочных самолета Ил-38, отыскали субмарину в заданном районе. Ее роль выполнила одна из атомных подводных лодок флота.

- После обнаружения субмарины с воздуха и подтверждения ее координат корабельными гидроакустическими средствами корабли условно атаковали подлодку торпедами и противолодочными глубинными бомбами, - рассказал Воскресенский.

Подводная лодка в свою очередь уклонилась от удара.

Вскоре корабли ТОФ в рамках тренировки выполнят практическую стрельбу торпедами и глубинными бомбами.